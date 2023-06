Fuga di gas nella notte in via Piacenza, al lavoro Vvf e Ireti

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - Fuga di gas la notte scorsa in via Piacenza. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e i tecnici di Ireti che hanno lavorato dalle 2 alle 6 per contenere il gas e riparare la falla. Secondo quanto appreso, il gas sarebbe uscito da un condotto collocato all'interno di un garage al piano terra di un palazzo all'altezza del civico 42. Nessuna persona è rimasta ferita né sono state disposte evacuazioni dagli appartamenti interessati. (ANSA).