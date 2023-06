Fermato presunto autore accoltellamento di Ventimiglia

(ANSA) - SANREMO, 25 GIU - E' un operaio romeno di 37 anni, residente a Verona ma da qualche settimana domiciliato a Ventimiglia per motivi di lavoro, il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto la scorsa notte in un bar di corso Limone Piemonte, a Ventimiglia. A identificarlo, grazie alle testimonianze raccolte sul posto e ai filmati del sistema di videosorveglianza cittadino, sono stati i carabinieri che lo hanno sottoposto a fermo. Dei tre feriti quello più grave è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Martino di Genova. I medici lo hanno sottoposto a intervento chirurgico e la sua prognosi resta riservata. Gli altri, invece, non corrono pericolo di vita.

In seguito a una perquisizione nel luogo dove è domiciliato l'operaio, che tra l'altro ha alcuni precedenti di polizia, i militari hanno raccolto prove relative alla sua colpevolezza.

L'autorità giudiziaria sta ancora valutando l'ipotesi di reato nei suoi confronti. Rischia, comunque, di essere accusato di tentato omicidio. (ANSA).