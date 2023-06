Varata a Genova prima barca al mondo interamente riciclabile

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - Varato, in occasione dell'inaugurazione dell'Ocean Live Park, allestito al Waterfront di Levante a Genova, per l'arrivo in italia, per la prima volta, della tappa finale dell' Ocean race, la regata a vela intorno al mondo Ecoracer 30, la prima imbarcazione al mondo interamente riciclabile. E' stata realizzata dalla friulana Northern Light Composites. Un'imbarcazione di 9 metri realizzata con un mix di carbonio e fibra di lino e costruita a Genova nei cantieri Sangiorgio Marine. La barca rimarrà visibile e testabile nei giorni della manifestazione (24 giugno - 2 luglio). "La barca - ha detto la madrina, l'assessora comunale allo Sport Bianchi sintetizza i valori della sostenibilità, della ricerca dei materiali e degli obiettivi sfidanti dello sport».

Il varo è avvenuto in occasione dell'apertura dedicato all'Innovation village, nato nato nell'ambito dell' hub per la blue economy del Genova Blue District promosso dal Comune. "Qui i visitatori troveranno le soluzioni più innovative pensate per vivere e conoscere il nostro mare", ha detto l'assessore comunale al Mare e al Porto Francesco Maresca. «I nove stand del padiglione - ha commentato l'assessore allo Sviluppo economico Mario Mascia - sono una vetrina importante per le imprese, che hanno portato progetti altamente innovativi con uno sguardo proiettato verso il futuro dello sviluppo dell'alta tecnologia legata al mare e all'ecosostenibilità". Tra i progetti anche la rete internet sottomarina senza cavi per l'osservazione wireless e il monitoraggio dello stato di salute del mare pensata da Wsense. (ANSA).