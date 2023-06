Rogo minaccia ristorante e casa a Lavagna

(ANSA) - LAVAGNA, 24 GIU - Paura in via per Santa Giulia nei pressi del ristorante il Gabbiano per un incendio boschivo, a Lavagna. Le fiamme, partite intorno alle 13,30 probabilmente da un barbecue, alimentate da un vento di tramontana, in poco tempo si sono propagate alla macchia mediterranea resa arida dal caldo ed hanno minacciato anche una abitazione. Sul posto una squadra di vigili del fuoco di Chiavari e una di Genova con i volontari antincendio. L'immediato intervento ha consentito alle 19 di fermare le fiamme e cominciare la bonifica.

Il Comune di Lavagna ricordano l'assoluto divieto di accendere fuochi e utilizzare fonti di calore vicino ai boschi.

L'ispettorato dei vigili del fuoco sta indagando per scoprire da dove è partito quello che è il primo incendio boschivo del 2023 nel levante genovese (ANSA).