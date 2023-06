Risse in locale, questore Genova lo chiude per due mesi

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - Chiuso per 60 giorni il Babylon Club danze di vico Alberto di Bozzolo per le continue risse che avvenivano tra i frequentatori. La decisione è stata presa dal Questore di Genova Orazio D'Anna. L'ultimo episodio violento risale al 3 giugno: due avventori hanno iniziato a litigare e uno dei due ha riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Le violenze, hanno accertato gli agenti, sono avvenute nella totale indifferenza del gestore che non ha chiamato i soccorsi nonostante uno dei due litiganti fosse a terra svenuto.

Lo stesso locale era stato chiuso altre volte in passato sempre per episodi violenti. (ANSA).