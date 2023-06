Personal trainer muore mentre nuota alla Cinque terre

(ANSA) - RIOMAGGIORE, 24 GIU - Un personal trainer keniano di 40 anni è morto mentre nuotava nelle acque di Riomaggiore. Era insieme ad un altra persona che non è riuscito a salvarlo. La coppia era abbastanza distante dalla riva quando il quarantenne si è sentito male forse a causa di una congestione. Quando sono riusciti a riportarlo a riva non c'era più nulla da fare.

Quello di Riomaggiore è il terzo caso in tre giorni di persone che muoiono mentre nuotano. Ieri era accaduto a un turista settantenne nelle acque di Noli e giovedì, ancora alle Cinque Terre, nel mare di Monterosso, era morto un vacanziere di 63 anni. (ANSA).