Omicidio Scagni, i genitori di Alice in aula venerdì

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - Potrebbero testimoniare venerdì prossimo Antonella Zarri e Graziano Scagni, i genitori di Alice, la giovane mamma uccisa dal fratello Alberto il primo maggio 2022. I due dovevano essere sentiti ieri ma hanno presentato un certificato medico. Il giudice Massimo Cusatti ha detto che si potevano acquisire le semplici dichiarazioni rilasciate durante le indagini ma il pubblico ministero Paola Crispo ha insistito nel volerli sentire in presenza. "Se mio marito starà bene verremo sicuramente", risponde Zarri.

I due genitori erano usciti dal processo, insieme all'avvocato Fabio Anselmo, due settimane fa in polemica con la decisione del tribunale di tagliare la lista dei testimoni delle parti civili. Parti civili che, secondo il giudice, devono avere "un ruolo vicario rispetto all'accusa e hanno voce in capitolo solo per le richieste di condanna e per il risarcimento del danno". Nei giorni scorsi la nonna dei due ragazzi, Ludovica Albera, aveva accusato Antonella Zarri. "Una mamma non chiama la polizia. Dopo le telefonate di minacce dovevano prendere la macchina e andare lì per salvare mia nipote", aveva detto tra le lacrime in udienza. E anche il marito di Alice, Gianluca Calzona, ha detto di avere avuto "paura che Alberto potesse fare del male a noi e a mio figlio ma dai genitori c'erano sempre giustificazioni sul suo comportamento". Un "pavido che ha lasciato morire da sola mia figlia", lo ha accusato Zarri.

(ANSA).