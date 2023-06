Il libro di Marco Grasso sul Ponte Morandi, una strage italiana

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - MARCO GRASSO 'IL CROLLO. PONTE MORANDI, UNA STRAGE ITALIANA' ( PONTE ALLE GRAZIE PP 464, 18 EURO). Sono passati cinque anni dal crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale della A10 collassato inghiottendo la vita di 43 persone. Cinque anni dopo un libro inchiesta del giornalista de il Fatto Quotidiano Marco Grasso 'Il crollo.

Ponte Morandi, una strage italiana', pubblicato da Ponte alle Grazie, spiega i motivi che hanno portato alla tragedia.

Grasso porta il lettore in un viaggio a ritroso che a mano a mano, facendo luce sulle cause del crollo, diventa uno straordinario reportage sul potere in Italia, raccontando una storia che parte dalle magnifiche sorti del boom economico e arriva ai giorni nostri. Nel libro, si va dagli allarmi ignorati nel tempo alla falsificazione nei controlli, alla rivelazione di quello che per i magistrati era il "sistema autostrade - una struttura organizzativa che mirava al massimo profitto tagliando i costi e riducendo le manutenzioni - per giungere ai giochi di potere delle concessioni autostradali e alla rete di relazioni costruita negli anni dai Benetton, che continuano a spartirsi dividendi milionari anche dopo il crollo". Per l'autore "un ritratto impietoso del potere più cinico, indifferente alla sicurezza dei cittadini, pronto a metterne a rischio la vita in nome del profitto".