GENOVA, 24 GIU - Folla all'inaugurazione dell'Ocean Live Park, il villaggio allestito al waterfront di levante a Genova per l'arrivo in italia, per la prima volta, della tappa finale dell' Ocean race, la regata a vela intorno al mondo. Al taglio del nastro hanno partecipato il vicesindaco Pietro Piciocchi, gli assessori comunali allo Sport e al Volontariato Alessandra Bianchi e Sergio Gambino, gli assessori regionali allo Sport e al Turismo Simona Ferro e Augusto Sartori, il presidente di Porto Antico Mauro Ferrando. «E' una grande giornata per la nostra città. È la tappa finale di un percorso iniziato due anni fa, per il quale abbiamo lavorato tantissimo.

Il padiglione Genova che ha accmpagnato le tappe della Ocean Race è stato visitato da un milione e mezzo di persone. Questi giorni saranno una lunga festa per Genova che avrà una visibilità internazionale. Ed è per noi anche un incoraggiamento perché dimostra che siamo capaci di candidare la nostra città per grandi eventi internazionali».

A raccontare le tante attività che si potranno svolgere all'Ocean Live Park è stata l'assessore Bianchi: «Esperienze sportive, laboratori legati alla vela e al mare, appuntamenti culturali, la presentazione di nuove tecnologie legate al mare, enogastronomia, spettacoli. Segnalo anche un padiglione sostenibilità tutto da esplorare con lo sguardo alla salvaguardia degli oceani. Non dimentichiamoci poi della nave Palinuro che costituirà una grande fonte di attrazione. E il padiglione di Regione Liguria che farà conoscere al pubblico le nostre peculiarità".

"Abbiamo dato il via a un evento unico per Genova, in cui sport, nautica, spettacolo e cultura fanno realmente squadra per promuovere il territorio e attirare l'interesse non solo dei turisti, ma anche degli stessi cittadini liguri", ha detto l'assessora regionale Ferro, mentre il collega Sartori ha sottolineato che "il Gran Finale dell'Ocean Race farà bene al turismo perché si parla della più importante gara velica al mondo che richiamerà a Genova e in Liguria un gran numero di persone".

Dopo il taglio del nastro c'è stato l'annullo filatelico del francobollo pensato per The Ocean Race - The Grand Finale.

