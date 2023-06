Stadio Chiavari, Comune rinnova bando e proroga concessione

(ANSA) - CHIAVARI, 23 GIU - Un nuovo bando verrà pubblicato a breve dal Comune di Chiavari per affidare la gestione del campo sportivo di via Gastaldi. Il via libera arriva dalla giunta, a seguito della gara andata deserta il 27 maggio.

"Abbiamo apportato alcune modifiche alla documentazione del bando prorogando innanzitutto il periodo di concessione che passa da 3 a 12 anni, e visto il valore attuale dell'impianto - ha detto il sindaco di Chiavari Messuti -. Abbiamo confermato il canone concessorio annuale a 60 mila euro. È stata, inoltre, prevista la possibilità di compensare eventuali interventi di manutenzione straordinaria, a carattere d'urgenza o particolarmente indifferibili, con il canone concessorio. Verrà comunque garantita alla Virtus Entella, squadra cittadina più alta in categoria, la possibilità di disputare le partite nello storico campo". (ANSA).