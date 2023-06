Protesta pescatori liguri contro stop Ue a pesca strascico

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Contro il piano europeo di abolizione della pesca a strascico le marinerie liguri hanno manifestato davanti all'ingresso del mercato del pesce alla Darsena del Porto Antico di Genova aderendo alla giornata di mobilitazione nazionale del settore. In piazza lavoratori provenienti da tutta la Liguria, i rappresentanti di Coldiretti Impresa Pesca, Agci Agrital, Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare, Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca. I manifestanti contestano il piano promosso dal commissario alla Pesca e all'Ambiente, Virginijus Sinkevicius, che prevede una forte limitazione della pesca a strascico in tutta Europa entro il 2030. "Regione Liguria è al fianco dei pescatori e continuerà a mettere in campo tutte le azioni possibili per salvaguardare il prezioso lavoro delle nostre marinerie - ha detto il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana -, un approvvigionamento sostenibile secondo standard qualitativi altissimi, sinonimo di salubrità alimentare".

"In Liguria le imbarcazioni a strascico sono circa 80 per un totale di oltre 200 lavoratori senza contare l'indotto - ha sottolineato la responsabile di Coldiretti Impresa Pesca Liguria Daniela Borriello -, ci sono pescatori che da sempre fanno questo tipo di pesca, una tradizione tramandata da generazioni e non è dall'oggi al domani che ci si può inventare un altro tipo di pesca. Noi non vogliamo indennizzi, vogliamo lavorare. La pesca a strascico porta a terra il 60-70% del pescato locale nel Mar Ligure, se sarà abolita la cultura enogastronomica ligure verrebbe cancellata, soppiantata da pesci provenienti dagli Oceani, non tracciati e sottoposti a ore e ore di viaggio". "In Italia sono più di 2mila le imbarcazioni a strascico a rischio per un totale di 7mila addetti, un mestiere citato nella Bibbia che va avanti da millenni - ricorda la responsabile regionale di Legacoop Agroalimentare Lara Servetti -. In Liguria la pesca a strascico è talmente selettiva che serve per il gambero rosso o viola. Nel giro di qualche anno ci ritroveremmo senza più prodotti pescati nel nostro mare e solo prodotti importati da altre zone del mondo". (ANSA).