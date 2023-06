Guardia Finanza Savona, sequestrati 485 kg droga in 17 mesi

(ANSA) - SAVONA, 23 GIU - Questa mattina la Guardia di Finanza di Savona ha celebrato il 249° anniversario della fondazione del corpo. Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto di Savona Enrico Gullotti, il vescovo di Albenga-Imperia Mons. Guglielmo Borghetti, il presidente del tribunale di Savona Lorena Canaparo, il procuratore Ubaldo Pelosi, i vertici provinciali delle forze di polizia e varie autorità civili. Nel corso della cerimonia è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e si è proceduto alla premiazione dei militari che si sono particolarmente distinti in rilevanti operazioni di servizio. Nell'occasione il comandante provinciale, colonnello Salvatore Salvo, ha presentato il bilancio dell'attività della Finanza savonese dal 1 gennaio 2022 al 31 maggio 2023. In questi 17 mesi sono state eseguite oltre 8600 ispezioni e 300 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Sono state accertate frodi per 1,5 milioni di euro e individuati 66 evasori totali, 153 lavoratori in nero e 4 casi di evasione fiscale internazionale. Sono stati sequestrati beni per 6,5 milioni di euro e una tonnellata di prodotti energetici, accertati danni erariali per oltre 6,8 milioni di euro, monitorati appalti per oltre 500 mila euro, denunciate 22 persone per riciclaggio, sequestrati 485 kg di droga (in prevalenza cocaina e marijuana) e 1,5 tonnellate di prodotti agroalimentari con marchi falsificati o indicazioni non veritiere. (ANSA).