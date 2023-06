Grandi, The Kolors, teatro e notti bianche per l'estate a Savona

(ANSA) - SAVONA, 23 GIU - Grandi ospiti per l'estate 2023 a Savona. Concerti di Irene Grandi, The Kolors e Gemelli diversi, 114 eventi tra aperture straordinarie dei musei, le visite guidate con momento musicale, le notti bianche nelle vie dello shopping: dai festival letterari e dell'economia alla musica in piazza, dal teatro ragazzi al cinema in Fortezza fino ai grandi concerti che si aggiungono alla lirica, alla musica classica e jazz al Priamar e al Santuario. Il cartellone è stato presentato questa mattina dall'assessore agli Eventi Elisa Di Padova e dall'assessore alla Cultura, Nicoletta Negro. I 'Giovedì di Luglio' cambiano pelle e diventano "Savona Downtown Music Festival: ai concerti in piazza Sisto, si affiancherà l'apertura straordinaria (19.30-23.30) del Museo della Ceramica, Pinacoteca, Cappella Sistina; le visite guidate sul Brandale (20-22, ogni mezz'ora) con l'associazione 'A Campanassa', le iniziative dei commercianti nelle vie dello shopping a base di degustazioni, musica, intrattenimento e aperture dei negozi che a partire dal 6 luglio danno il via ai saldi estivi.

"Da quest'anno - spiega Di Padova - i tradizionali 'Giovedì di luglio' assumono una nuova identità, diventando un vero e proprio festival da far crescere negli anni che si caratterizza proprio per essere nel cuore della nostra città".

"Il processo di riattivazione della città sta avvenendo - aggiunge Nicoletta Negro - e questo è dovuto anche a un'alta qualità della proposta che spazia da Danilo Rea a Renata Scotto dal Teatro sul Prato alle iniziative organizzate dal Museo Archeologico sul Priamar. Oltre al Downtown Festival, sono in programma moltissimi altri eventi nei quartieri, in Darsena e sul lungomare, tutti legati da una comunicazione coordinata che verrà diffusa su diversi canali. (ANSA).