Gdf Spezia, scovati 77 evasori totali e sequestro 413 kg cocaina

(ANSA) - LA SPEZIA, 23 GIU - Frodi nei finanziamenti del Pnrr o legati alla spesa previdenziale e assistenziale per oltre 1 milione.100 mila euro, 77 evasori totali, 590 mila euro di contributi legati al reddito di cittadinanza richiesti irregolarmente e 413 chilogrammi di cocaina sequestrata. Sono alcuni dei numeri che fotografano l'attività della Guardia di Finanza della Spezia nel periodo che va dall'inizio del 2022 a maggio del 2023. Sono stati resi pubblici oggi in occasione 249^ anniversario del corpo che è stato celebrato presso la caserma "Santini".

Sono circa 7mila le ispezioni svolte e quattrocento le indagini svolti dalle Fiamme Gialle in quel periodo di tempo. I soggetti denunciati per reati tributari sono stati 71, con beni sequestrati per poco meno di 300mila euro, mentre ammonta a quasi un milione di euro il valore complessivo dei patrimoni proposti per il sequestro alla magistratura. Sono 74 i controlli sul reddito di cittadinanza per 59 soggetti denunciati, mentre sono 21 le persone segnalate per l'ipotesi di autoriciclaggio.

Oltre 500 sono invece i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione di imposta e 800mila i prodotti contraffatti con falsa identificazione "Made in Italy" scoperti. A partire dalla guerra russo-ucraina i controlli conseguenti alle sanzioni Ue hanno portato al congelamento di un'unità immobiliare del valore di oltre 350 mila in disponibilità di un cittadino russo. (ANSA).