Finisce fuori strada con l'auto, muore pensionato

GENOVA, 23 GIU - Incidente mortale questa mattina poco prima di mezzogiorno in località Castagnola tra Deiva Marina e Framura. Per cause in via di accertamento un'auto condotta da un pensionato è finita fuori strada.

Sul posto il personale medico di Brugnato con l'assistenza dei volontari della Framurese che in un primo tempo avevano giudicato in codice rosso l'anziano che è andato peggiorando morendo.

Sul posto i carabinieri di Deiva Marina per identificare l'uomo e avvertire i famigliari e svolgere le indagini per accertare se vi siano terzi soggetti causa del ribaltamento.

