Cent'anni dopo ecco il filmato del tour in sudamerica del Genoa

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Presentato in anteprima presso il museo del Genoa al Porto Antico, il documentario originale della tournée che il Genoa tenne in Sudamerica nell'estate del 1923.

In contemporanea è stata inaugurata la mostra dedicata che sarà aperta dal 24 giugno al 26 novembre. A permettere la visione di questo documento storico la Fondazione Genoa 1893 ETS in collaborazione con il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana, e la Fondazione Home Movies, Archivio Nazionale del Film di Famiglia ETS di Bologna.

Nel 1923 il Genoa, vincitore del suo ottavo titolo nazionale da imbattuto, venne invitato in Sudamerica per una tournée in Argentina e Uruguay per elevare il calcio locale a un livello internazionale e per la massiccia presenza di emigranti italiani, in particolare genovesi e liguri, nei due Paesi.

Quella tournée venne filmata e dopo cento anni di oblio, è riemersa a Ponte in Valtellina, in provincia di Sondrio, grazie a Sara Tentori, che l'ha conservata per decenni dopo averla ereditata dal nonno Carlo, che la possedeva fin dagli anni '30.

"È un piacere aver patrocinato questa iniziativa perché dimostra come un evento sportivo veicoli tantissimi aspetti e consolidi legami importanti fra territorio e altro territorio - ha dichiarato l'assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi -. Il reperimento del docufilm ha portato ad avere oggi un elemento e un contenuto importanti, rappresentativi di un aspetto culturale e identitario del nostro territorio. Un documento che ci permette di rievocare il fenomeno dell'emigrazione e il legame tra Genova e il Sudamerica, con tutto ciò che ha comportato, come la creazione di Boca Juniors e River Plate. Come Comune di Genova faremo in modo di promuoverlo affinché ci possano essere progetti per portare avanti la nostra identità, il turismo delle radici. Lavoreremo in sinergia col MEI per creare qualcosa di dedicato".

"L'importanza di quei giorni è che non solo sono accorsi tanti appassionati di calcio, ma anche il fatto che molti emigrati lo hanno fatto - ha aggiunto l'assessore regionale allo sporto Simona Ferro-. Lo sport è stato collante, elemento di unione anche Oltreoceano". (ANSA).