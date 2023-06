Cede corda durante scalata, rocciatore ferito gravemente

(ANSA) - SANTO STEFANO D'AVETO, 23 GIU - Grave incidente in montagna questa mattina a Santo Stefano d'Aveto dove un 57enne appassionato di scalata in parete è caduto riportando gravi traumi. L' uomo con un amico era impegnato a scalare la Rocca del Prete quando una corda ha ceduto ed è precipitato per diversi metri.

A dare l'allarme il compagno di cordata, sul posto sono intervenuti il soccorso alpino ed i volontari della pubblica assistenza di Santo Stefano d'Aveto che hanno stabilizzato il ferito che è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero Drago al San Martino di Genova. (ANSA).