Briatore assolto ma nessun rimborso per lo yacht 'Force blue'

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Non ci sarà alcun " rimborso" per lo yacht Force Blue di Flavio Briatore, sequestrato dalla Procura di Genova nell'ambito della lunghissima battaglia giudiziaria finita nel gennaio del 2022 con l'assoluzione dell'imprenditore, accusato insieme ad altri di aver evaso il fisco. Lo ha deciso la Corte di Cassazione. A darne notizia è l'edizione locale di Repubblica.

La lussuosa imbarcazione era stata venduta dal custode giudiziale nominato dal tribunale per meno di 7 milioni di euro (all'amico Bernie Ecclestone, peraltro) quando ancora i conti fra primo grado, appello e appunto Cassazione non erano chiusi- scrive Repubblica-. E Briatore era ancora un imputato in attesa di sentenza definitiva. Ma secondo una consulenza tecnica il Force Blue al momento del sequestro, datato 2010, valeva 19 milioni. Da qui la richiesta alla Corte di Appello di Genova di ottenere la differenza fra quanto incassato e quanto stimato.

Già i giudici liguri avevano detto no. Ora quello della Cassazione, che dopo 13 anni chiude l'ultimo capitolo della vicenda penale. Anche se nella sentenza, al di là dei passaggi più tecnici, si "suggerisce" come la società di Briatore Autumn Sailing "potrà considerare l'eventualità di esperire altri rimedi in sede giurisdizionale ... per rendere effettivo il diritto costituzionalmente garantito del diritto di difesa e della tutela della proprietà privata nel caso di riparazione di eventuale errore giudiziario".

L'imprenditore era a processo perché accusato di evasione fiscale di oltre 3 milioni sull'Iva e per l'attività di charter.

Il maxi yacht era stato sequestrato nel 2010, al largo della Spezia, mentre il manager era a bordo con Elisabetta Gregoraci e il figlio. Dopo l'assoluzione aveva detto: "La verità è che se un processo del genere dura 12 anni nessun investitore porterà dei soldi in Italia. Non esiste restare sulla graticola per così tanto tempo, ti rovinano il business, la reputazione. Andate su Google e vedete cosa viene fuori, evasore fiscale, truffatore, eccetera eccetera. Pensate che tutto questo aiuti con le banche, quando si tratta di fare investimenti?" ". (ANSA).