Spezia avvia i lavori di ampliamento dello stadio Picco

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 GIU - Sono iniziati i lavori di ampliamento della tribuna dello stadio "Alberto Picco" della Spezia, che porteranno l'impianto alla capienza di 12.094 persone entro il prossimo settembre. Smontata la copertura del settore e svuotati i locali interni, il progetto prevede una nuova tettoia, nuovi spogliatoi e un edificio di due piani in cui troveranno posto area hospitality e area media. I lavori, per un importo di 6.300.000 euro, sono cofinanziati da Spezia Calcio, per circa i due terzi, e Regione Liguria.

Il nuovo look della tribuna sarà svelato mercoledì 28 giugno con un evento a Villa Marigola di Lerici, a cui parteciperanno il presidente Philip Platek e l'architetto Gino Zavanello dello studio Gau Arena, che ha disegnato il nuovo stadio. Nell'estate del 2024 si passerà infine alla copertura della Curva Ferrovia.

Sarà l'ultima fase dei lavori iniziati nel 2020 dopo la promozione dello Spezia in serie A. In totale l'ammodernamento costerà circa 14 milioni di euro. (ANSA).