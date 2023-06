Commissione rinvia voto su nuove costruzioni in aree inondabili

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - È stato rinviato di una settimana il voto della commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale della Liguria sul nuovo regolamento regionale dei 'Piani di bacino per le aree inondabili', che amplia la possibilità di realizzare nuove costruzioni nelle aree inondabili liguri a "minor pericolosità" rispettando determinate condizioni.

La commissione odierna avrebbe dovuto esprimere il parere definitivo, ma le opposizioni hanno chiesto 'tempo' per approfondimenti in particolare sulla possibilità di nuove costruzione nelle aree di rischio 'P2' e 'P3' e l'assessore regionale alla Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio Giacomo Giampedrone ha espresso il benestare della Giunta Toti.

L'associazione 'Genova che osa' attraverso la campagna 'No a nuove costruzioni nelle aree inondabili della Liguria ha coinvolto 10 mila persone nell'invio di email ai consiglieri regionali, in particolare quelli della maggioranza di centrodestra, per convincerli a non approvare il regolamento in commissione. (ANSA).