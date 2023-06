Portualità e logistica, Bucci incontra viceministro cinese

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Il sindaco di Genova Marco Bucci ha ricevuto a Palazzo Tursi Tian Yulong, viceministro dell'Industria e Informazione Tecnologica del Governo di Pechino. All'incontro hanno partecipato anche gli assessori Marta Brusoni (Personale e Servizi civici) e Mario Mascia (Urbanistica, Sviluppo economico e Demanio Marittimo) ed esponenti del cantiere navale S.W.S che, in joint venture con Fincantieri, sta costruendo la prima nave da crociera per la Cina. Tra i vari argomenti trattati, in vista dello sviluppo di nuovi progetti, la portualità e la logistica. Al termine dell'incontro il viceministro Tian Yulong ha donato al sindaco Marco Bucci il modellino in scala della nave attualmente in fase di costruzione. (ANSA).