Operaio prende la scossa e cade da scala del ponteggio

Un operaio di 36 anni è rimasto ferito sul lavoro dopo essere caduto da una altezza di circa tre metri dopo avere preso la scossa mentre lavorava su un ponteggio di via Ramellina, nel quartiere di Prà a Genova.

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con l'auto medica, ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino. Nella caduta ha riportato diversi traumi ma è rimasto sempre vigile e cosciente. Sul posto sono intervenuti la polizia e gli ispettori del nucleo Prevenzione salute ambienti di lavoro della Asl3 per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).