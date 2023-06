Morte Rossi: Gip Genova archivia indagine su pm Siena

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Il giudice Nicoletta Guerrero ha archiviato l'indagine sui tre magistrati di Siena titolari del fascicolo sulla morte di David Rossi. L'ex capo della comunicazione di Mps era morto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo del 2013. I tre indagati per falso aggravato sono Nicola Marini, Aldo Natalini, e Antonino Nastasi, quest'ultimo oggi pm a Firenze. Erano stati interrogati nei mesi scorsi dai colleghi genovesi. Veniva contestata loro la mancata verbalizzazione della perquisizione, con annessa ispezione informatica e sequestro, della stanza usata da Rossi.

Per gli aggiunti genovesi Francesco Pinto e Vittorio Ranieri Miniati, i tre avrebbero fatto "una perquisizione", manipolarono la scena, ma non ci fu alcun intento di occultare indizi o manomettere le indagini. Per il giudice i tre non hanno commesso il fatto perché la verbalizzazione delle operazioni doveva essere fatta dalle forze dell'ordine e non dai magistrati.

