Gelati di Tonitto 1939 con norme alimentari ebraiche

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Gelati e sorbetti di Tonitto 1939 (fatturato di 12 milioni) diventano kosher. L'azienda genovese ha ottenuto per una serie di prodotti la certificazione Star-D Kosher, che certifica appunto la realizzazione secondo le regole alimentari della religione ebraica con un metodo di lavorazione e l'utilizzo di materie prime controllati, valida sia per l'Italia che per l'estero. Il mercato del cibo kosher nel mondo, consumato non solo da ebrei e musulmani, ha un valore stimato superiore ai 150 miliardi di dollari, soprattutto negli Stati Uniti, Israele e Francia. Tonitto 1939 ha avviato un processo particolare per realizzare i prodotti kosher ed entrare in questo segmento, che prevede l'utilizzo di materie prime certificate kosher (zucchero, latte, estratti, frutta). "Per i prodotti Parve (senza latte e/o carne) - aggiunge una nota dell'azienda - si andrà a effettuare una "kosherizzazione" della linea di produzione attraverso la presenza di un rabbino e ulteriori step tra cui il fermo linea per almeno 24 ore".

"Abbiamo deciso di optare per questo investimento anche a seguito della richiesta di un importante operatore specializzato nella distribuzione dei prodotti kosher in Europa e fuori dall'Europa - dice Alberto Piscioneri di Tonitto 1939 -. Stiamo già ottenendo ottimi riscontri".

Proseguono anche gli investimenti su gelato e sorbetti bio, la cui produzione è cominciata a inizio 2023. Il mercato mondiale, corre soprattutto nel Nord Europa, Germania, Svizzera Austria e Usa, muove un giro d'affari di oltre 100 milioni di dollari. Tonitto 1939 ha aperto collaborazioni in particolare in Norvegia e in Germania da cui si aspetta sviluppi soprattutto per i sorbetti. (ANSA).