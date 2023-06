Efficientamento energetico, nuova vita edificio v.Brocchi Begato

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Sono oltre 200 gli alloggi in edifici di edilizia residenziale pubblica interessati da interventi di riqualificazione energetica, in corso o in programmazione per i prossimi mesi. In particolare, nel quartiere di Begato, nove civici in via Brocchi e il civico 26 di via Pedrini. Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo in via Brocchi 60, di proprietà del Comune di Genova, dove sono stati ultimati i lavori di riqualificazione energetica.

Presenti, tra gli altri, il vicesindaco e assessore comunale alle Politiche della casa Pietro Piciocchi, l'assessore regionale all'Edilizia Residenziale Pubblica Marco Scajola, l'amministratore unico di Arte Genova Paolo Gallo e il consigliere comunale con delega alle Politiche abitative Valeriano Vacalebre. I lavori, finanziati con il superbonus 110%, rientrano nel piano di Arte per la riqualificazione e l'efficientamento termico di edifici di proprietà e/o gestiti da Arte, utilizzando l'istituto della cessione del credito o mediante sconto in fattura. "Prosegue con successo il piano di efficientamento energetico dell'erp genovese e, più in generale, il piano di riqualificazione complessiva delle case popolari - ha detto Piciocchi - In sinergia con Arte Genova e Regione Liguria, in questi anni abbiamo investito risorse, energie, progettualità importanti per il recupero del patrimonio edilizio della città. Il civico 60 di via Brocchi, a Begato, è solo uno degli immobili oggetto di una rigenerazione che mira a realizzare un'edilizia sostenibile, popolare e integrata".

"Poco meno di 20 milioni di euro investiti per rigenerare 425 alloggi. - spiega Scajola - . Una rigenerazione avviata con la demolizione delle Dighe basata su una nuova concezione di pianificazione urbana moderna e sostenibile, che mette al centro la qualità di vita degli abitanti e il rispetto dell'ambiente.

Un progetto che valorizzerà non solo gli alloggi che verranno costruiti con criteri e materiali ecosostenibili, e un'importante azione di rigenerazione urbana, economica e sociale che si ispira alle green cities di cui oggi mettiamo un altro importante tassello".

Parallelamente ai lavori di efficientamento energetico, il Comune di Genova continua a investire e cercare finanziamenti per il recupero degli alloggi sfitti, con l'obiettivo di riqualificare oltre 400 appartamenti di erp di qui al 2026. A oggi sono in corso anche interventi straordinari finanziati con risorse Pnrr (Pinqua) per il recupero di 21 alloggi nella zona di via Prè e di altri 35 alloggi a Pra'. Inoltre il Comune di Genova ha deciso di utilizzare anche i nuovi fondi a valere sul Pon Plus per il recupero di ulteriori 200 alloggi, collocati in edifici dove sono in corso di attuazione, o in programma di prossimo inizio, interventi di riqualificazione energetica. Ultimo intervento in ordine di finanziamento, ma molto significativo per il recupero del quartiere Diamante, è quello previsto per via Cechov 1, con un finanziamento di circa 2 milioni di euro che consentirà il totale recupero e risanamento di tutti gli alloggi sfitti che creano un degrado sociale diventato insostenibile; intervento fortemente richiesto dalla cittadinanza. Inoltre, in collaborazione con ARTE, si amplia l'offerta abitativa comunale anche attraverso due nuovi programmi: uno volto al recupero di alloggi in manutenzione ordinaria (circa 30) e l'altro volto al recupero di alloggi nel quartiere di Voltri 2 (circa 15 alloggi), entrambi finanziati con fondi comunali. Il Comune di Genova è molto sensibile anche al recupero di alloggi derivanti da beni confiscati alla mafia. È attualmente in corso il recupero di 2 appartamenti da destinare a strutture per l'emergenza abitativa in co-housing (vico Giannini e via Bari). Entro il 2026, il Comune di Genova conta di recuperare complessivamente oltre 400 alloggi sfitti - di cui 120 solo a Begato - sia del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica sia di quello Storico Comunale. L'obiettivo del programma è completare gli interventi in atto recuperando anche le parti interne degli edifici, con l'obiettivo della riduzione dei costi per il riscaldamento a carico degli utenti che appartengono alle fasce deboli della popolazione.