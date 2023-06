Calcio, per il Genoa tre amichevoli a luglio: il 22 col Venezia

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Trittico di amichevoli estive annunciate oggi dal Genoa di Gilardino. Il club rossoblù, neopromosso in serie A, sarà in ritiro a Moena dal 10 al 23 luglio dove giocherà 3 gare.

La prima sfida il 15 luglio alle 17.30 contro i dilettanti locali del Fassa Calcio, poi il 18 alle 17 contro gli austriaci del WSG Tirol e il 22 sempre alle 17 contro il Venezia. Tutte e tre le sfide si disputeranno al campo sportivo Benatti di Moena.

Il club intanto ha annunciato il riscatto dal Reading dell'attaccante George Puscas che arriva dopo quello già ufficializzato del portiere Josep Martinez dal Lipsia, tra i protagonisti della promozione. Confermato dall'ad Blazquez l'accordo con l'esterno sinistro spagnolo in forza al Mainz Aaron Martin che il 30 giugno sarà svincolato e firmerà un triennale con il club rossoblù (ANSA).