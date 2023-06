Ance Genova annuncia 1 milione all'anno investito in sicurezza

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - "La sicurezza del lavoro da sempre è al centro dell'attenzione dell'Ance e del settore edile, che vi dedica tempo e vi investe ogni anno a Genova oltre un milione di euro, solo per organizzare la formazione delle maestranze e consentire il controllo quotidiano dei cantieri da parte di numerosi tecnici degli enti paritetici". Così il presidente di Ance Genova Giulio Musso commenta l'importanza del nuovo vademecum 'Prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili' frutto del gruppo tecnico intersettoriale dalla Città metropolitana di Genova.

"La sinergia pubblico-privato può dare ottimi frutti contribuendo a individuare soluzioni che agevolino imprese, lavoratori e organi di controllo nella convinzione che la condivisione e la diffusione capillare delle misure di prevenzione sia molto più efficace della repressione" sottolinea Musso.

Il presidente dell'Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia di Genova Silverio Insogna esprime "l'orgoglio dell'ente per il ruolo assunto nell'iniziativa dai propri tecnici che hanno messo a disposizione l'esperienza di quotidiana verifica dei cantieri".

"Oggi presentiamo il primo lavoro prodotto dal tavolo che è stato costituito dopo l'incidente mortale di un lavoratore esperto, Davide D'Aprile. Questo evento ci fa comprendere quanto ci sia ancora da fare in questo Paese per la sicurezza. Il vademecum sulla prevenzione delle cadute dall'alto si inserisce nelle richieste delle organizzazioni sindacali dell'edilizia che, da sempre, chiedono più informazione e più formazione per un comparto ancora troppo improvvisato dove sono impiegati molti lavoratori, anche provenienti da altri Paesi, che non sono ancora stati formati adeguatamente" dichiarano Mirko Trapasso, Andrea Tafaria, Federico Pezzoli, segretari generali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil Liguria. (ANSA).