Al Porto Antico di Genova sfila la Liguria del fashion

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Testimonial del mondo della politica, dell'economia e della comunicazione il 16 giugno al Porto Antico di Genova a bordo della piscina della 'Rosa dei Venti' sfileranno per 'The Grand Défilé' organizzata da Confartigianato Liguria e Rete Maker nell'ambito della nuova edizione di 'Stile Artigiano'. L'iniziativa, realizzata con il contributo dell'assessorato allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Comune di Genova, nasce per valorizzare nei giorni di 'The Ocean Race' le eccellenze liguri del fashion, in una formula innovativa che vedrà la partecipazione anche di modelle professioniste che indosseranno i capi di Atelier Bogetti, Atelier Maria Pia G., Oh Carla, Comotto Gioielli, Filigranart, Finollo, Gismondi Atelier, Liapull, Mimì e Cocò, Ogigioielli, Paola Roberto, Sacano' Bags, Sidoti fashion.

"L'artigiano non solo perpetua tradizioni secolari del nostro Paese offrendo qualità e molto spesso bellezza - ha detto l'assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti - , ma è anche imprenditore e nodo di una rete economica solida, stabile e sostenibile della nostra comunità. Fondamentale perciò rafforzare e sviluppare questo importante ruolo, anche attraverso azioni promozionali che assumono una valenza spesso culturale".

"La combinazione tra 'Stile Artigiano' e moda - commenta l'assessore all'Artigianato e al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli - è una dimostrazione esemplare di cosa sia il made in Italy: l'oggetto che diventa arte, al di fuori delle logiche della grande distribuzione". (ANSA).