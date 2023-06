Un'estate di spettacoli alla Fortezza Firmafede di Sarzana

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 GIU - La Fortezza Firmafede di Sarzana diventa un teatro all'aperto per tutta l'estate. Dal 28 giugno un programma di concerti, spettacoli teatrali, incontri, mostre ed eventi all'interno della costruzione rinascimentale. "Uno spazio di cultura che ci viene invidiato da tante città e in quanto tale deve poter vivere - dice l'assessore alla cultura Giorgio Borrini -. I numeri delle mostre ospitate in questi anni nella struttura ci premiano e ci dicono che con la cultura si può anche mangiare".

Il programma si apre il 28 giugno con "Rachele and Friends", gala internazionale di danza che vedrà protagonista Rachele Buriassi, sarzanese e prima ballerina de Les Grands Balletts, assieme ad un cast di colleghi di livello mondiale. "Un grande evento di danza, una serata unica nella programmazione estiva italiana se escludiamo il Festival dei Due Mondi di Spoleto", spiega Andrea Cerri degli Scarti ETS Centro di Produzione Teatrale d'Innovazione. A seguire il musical "Chicago" (9 luglio), basato sulla vita del coreografo Bob Fossie, e il concerto di Francesca Michielin (12 luglio), organizzato all'interno del Festival Women - Voci di Donna. Il 15 luglio l'omaggio al cantautore spezzino Franco Fanigliulo, attivo dagli anni Settanta e prematuramente scomparso. "Uno spettacolo che vorremmo portare al di fuori di Sarzana", confessa Cerri. Il 18 luglio, all'interno del Festival Moonland, sul palco I Santi Francesi, vincitori dell'ultima edizione di X Factor. E poi teatro con "Baiardo e Brigliadoro. Cavalli a paladini dall'Opra dei Pupi" interpretato da Mario Incudine e Antonio Vasta (24 luglio) e "Shadows", omaggio a Chet Baket con Massimo Popolizio come voce recitante (28 luglio). Il 5 agosto si chiude con Nino Frassica. "In questi anni la forza di Sarzana è stata fare coordinamento tra istituzioni e associazioni culturali - conclude Cerri - e anche questo programma ne è il frutto". Poche settimane di pausa e poi a settembre la Fortezza Firmafede ospiterà come sempre il Festival della Mente. (ANSA).