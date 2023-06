Sindaco Genova attende 300mila visitatori per arrivo Ocean Race

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Le aspettative di Genova per la partecipazione di turisti e genovesi agli eventi della Ocean Race sono molto alte, si parla di 300 mila visitatori. "Ma una stima è molto difficile - ha spiegato oggi il sindaco Marco Bucci durante un sopralluogo all'area dell'arrivo - anche se possiamo dire di avere già avuto 1,2 milioni di visitatori negli stand che hanno girato il mondo nelle sette tappe".

"Ospitare Ocean Race è un'incredibile opportunità di promozione - ha sottolineato il sindaco - con centinaia di migliaia gli appassionati che in tutto il mondo seguiranno il Grand Finale di una competizione che mette al centro il mare e la sostenibilità. Invito tutti, genovesi e turisti, a venire qui per passare ore indimenticabili. Ocean Race è l'Everest della vela, è la prima volta che arriva in Italia e quindi rappresenta un grande momento di visibilità per Genova ma anche una occasione per festeggiare tutti quelli che l'anno fatta negli ultimi 50 anni".

Un'area di circa 50 mila metri quadrati farà da contorno alle 18 barche della regata Ocean Race, cinque "Imoca" che hanno fatto tutta la regata intorno al mondo, cinque "Vo65" che hanno fatto la "regata sprint" partecipando a tre tappe su sette, tra quelle la "Team Genova", con equipaggio italiano e austriaco che porta la croce di San Giorgio, e otto "Legend" che hanno partecipato alle competizioni nel corso dei 50 anni di storia della regata, come la New Zeland Endeavour, che ha vinto nel 1993/94, rimessa a nuovo da un armatore italiano per progetti sociali.

L'Ocean Live Park, allestito sulle aree del nuovo Waterfront di Levante per accogliere la tappa finale di The Ocean Race, sarà aperto gratuitamente dal 24 giugno al 2 luglio (dalle 10 alle 22) con un nutrito cartellone di attività tra sport, arte, innovazione, sostenibilità e intrattenimento. (ANSA).