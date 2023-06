Pubblicavano post e video antisemiti e negazionisti, indagati

Pubblicavano sui social video e post contro gli ebrei e che negano la Shoah. Per questo la procura di Genova ha indagato due persone per apologia e incitazione alla discriminazione e alla violenza razziale. Gli investigatori della Digos, coordinati dal sostituto procuratore della Dda e antiterrorismo Federico Manotti, stanno eseguendo perquisizioni nelle abitazioni di Emil Pusceddu genovese di 26 anni corriere e Carlo Gariglio torinese di 59 anni piccolo artigiano, a Genova e Asti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due avrebbe pubblicato su facebook , blog personali e sul social russo Vkontakte, usando anche username antisemiti, documentazione propagandistica fondata sulla negazione della Shoah. Gli agenti hanno sequestrato computer e telefonini.

L'indagine è partita grazie all'attività di web monitoring dei profili di estrema destra attivi sui social. È emersa l'esistenza di una cerchia di soggetti che davano vita ad una martellante propaganda antisemita basata sull'idea negazionista secondo cui l'olocausto sarebbe stata un'invenzione elaborata dagli ebrei. I due avrebbero pubblicato materiale pseudoscientifico fondato sulle teorie di noti negazionisti europei, come Robert Faurisson, morto nel 2018, ex accademico condannato più volte per aver contestato l'esistenza di crimini contro l'umanità, a partire dall'esistenza delle camere a gas.

Frequenti anche i riferimenti ai "Protocolli dei savi di Sion", documento molto diffuso negli ambienti antisemiti di tutto il mondo.

Uno dei due indagati ha condiviso sulla sua bacheca un video intitolato "L'Ultimo Avatar", un documentario che espone teorie revisioniste dell'olocausto. Il piemontese è stato anche chiamato in diretta dai conduttori di una nota trasmissione radiofonica e ha confermato apertamente di essere nazista, elogiando anche l'operato politico di Adolf Hitler.

Le sue tesi vengono esposte in un blog 'lavvocatodeldiavolo.biz' dove sostiene come sia ampiamente dimostrato che l'olocausto sia un'invenzione ebraica, creata da quella che lui definisce "una setta rancorosa di criminali e assassini odiata e cacciata da tutti i popoli della storia".

Per indagato il crollo del Morandi fu causato da ebrei

Il crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone, sarebbe stato colpa degli ebrei. E' uno dei tanti post deliranti che Emil Pusceddu, corriere genovese indagato dalla Digos e dalla procura, pubblicava sui social. Sul suo profilo, hanno scoperto gli inquirenti guidati dal primo dirigente Riccardo Perisi, Pusceddu ha pubblicato una immagine del ponte crollato con accanto la caricatura di un ebreo con la stella di David che con un detonatore lo fa esplodere. Il corriere postava ossessivamente foto di cimeli nazisti, teorie antisemite e complottiste. Tra queste quella secondo cui l'inchiesta di Mani Pulite aveva come obiettivo quello di sostituire "la classe politica italiana con la mafia sionista". Il secondo indagato Carlo Gaviglio, piccolo artigiano, è segretario nazionale del Movimento fascismo e libertà ed stato consigliere comunale nel 2014 e nel 2019 di Cellarengo (Asti). Nel 1990 aderì a Fronte Nazionale, adesione che gli costò una condanna a sei mesi.