Progetto Cittàgiardino, assunto per 3 anni manutentore del verde

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Nuova prospettiva per le aiuole di piazza delle Nazioni di Rapallo, l'area compresa tra la stazione ferroviaria e il municipio. Grazie al progetto CittàGiardinoInsieme di Ies e al contributo economico di Confindustria giovani, la cooperativa sociale 'Il Rastrello' ha potuto assumere una persona che per tre anni si occuperà della cura e della manutenzione degli spazi verdi di questa piazza, circa 430 metri quadrati.

Raccontano i proponenti che in occasione della 52° edizione del convegno annuale dei Giovani Industriali al via venerdì a Rapallo, è nata l'idea di ringraziare il territorio che ospita la manifestazione con un'azione concreta di sostenibilità, promuovendo la cura dell'ambiente e l'inclusione sociale attraverso un progetto certificato.

Alla presentazione questa mattina erano presenti Riccardo Belli, fondatore di IES; il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco; Jacopo Moschini, presidente del comitato triregionale e di Confindustria giovani Lombardia; il presidente della cooperativa Il Rastrello Roberto Perugi.

"La nostra missione con il format CittàGiardinoInsieme è di riqualificare aree verdi d'Italia e inserire nel mondo del lavoro persone fragili -ha affermato Riccardo Belli, fondatore di Ies-, con l'obiettivo di regalare ai cittadini città più pulite, presidiate e, quindi, più sicure".

Rapallo è la prima realtà dopo Milano in cui viene applicato questo progetto.

"Non è una semplice aiuola - ha commentato il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco - ma un atteggiamento diverso dal punto di vista sociale. Lavorare insieme tra pubblico e privato è importantissimo e ringrazio tutti per l'opportunità". (ANSA).