Ponte: chiesero verifica su retrofitting ma progetto già al Mit

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Aspi e Spea chiesero all'Università una verifica sul progetto esecutivo del retrofitting (il progetto di rinforzo sulle pile 9 e 10 del ponte Morandi) ma quando venne stipulato il contratto il progetto era stato già mandato al Mit. E' quanto emerso dall'esame di Maria Pia Repetto, ingegnere e insegnante del Dicca di Genova, il dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale dell'ateneo genovese, nel corso del processo per il collasso del viadotto Polcevera (14 agosto 2018, 43 vittime). La docente era stata contattata da Aspi a fine 2017 ma il contratto per la consulenza venne stipulato a luglio 2018, un mese prima del crollo.

La docente ha spiegato che chiese a uno degli imputati, Emanuele De Angelis, come mai negli anni '90 vennero fatti i lavori solo sulla pila 11. "Mi disse che era quella più degradata ed era più facile perché una parte era ancorata al terreno". Venne poi affrontata la questione dei nuovi lavori.

"Mi dissero che si sapeva della corrosione, che era conosciuta da tempo, ne aveva parlato anche il progettista Morandi. Mi dissero che serviva un intervento rapido ma non urgente. Non ho mai percepito che temessero il crollo. Erano però preoccupati di problemi alle parti sommitali delle pile 9 e 10". (ANSA).