L'estate di Chiavari, dalla festa patronale al Cosplay

(ANSA) - CHIAVARI, 21 GIU - L'estate di Chiavari inizia con la festa patronale di Nostra Signora dell'Orto, 2-3 luglio, e si chiude con il grande evento dedicato al Cosplay, a fine settembre. Il senso di un cartellone ricco e trasversale è un po' tutto racchiuso tra i due estremi, di data e di tema.

Il comune del Tigullio ha presentato il cartellone estivo dove trovano conferma appuntamenti con il Dioniso Festival (6 date tra cui Francesco Baccini e Ugo Dighero), il Chiavari in Jazz (che vedrà esibirsi tra gli altri Paolo Fresu), i concerti all'alba sul lungomare, uno a luglio e uno ad agosto, gli appuntamenti con lo sport come il Chiavari Summer Dance Festival e il Carnevale d'agosto sul lungomare.

Ma lascia spazio anche a grandi concerti come quello dei Matia Bazar dell'8 luglio, ad appuntamenti culturali come la mostra "Metaforme" di Roberto Altmann o a esibizioni comiche con il duo Paci - Raco. Un aiuto prezioso per intrattenere ospiti e residenti arriva dalle associazioni cittadine a cominciare dai concerti della Filarmonica Città di Chiavari.

"Grande impegno, anche quest'anno, per promuovere la nostra città e intrattenere residenti e turisti con eventi di qualità per tutti i gusti e le età" dichiara l'assessore alla Promozione della città, Gianluca Ratto.

A settembre è confermata anche la Festa dello Sport, l'open day dedicato a tutte le associazioni chiavaresi che proporranno attività nelle piazze e nelle vie del centro storico. Sul sito turistico dell'ente il calendario completo di tutti gli eventi che sono a ingresso libero. (ANSA).