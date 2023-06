L'arte incontra l'Ocean Race, a Genova dal 24 espone Rotelli

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Una installazione artistica dedicata al mare in occasione della tappa finale di The Ocean Race. Genova The Grand Finale. A crearla è l'artista Marco Nereo Rotelli con un'opera che sbarcherà anche in formato Nft, Non Fungible Token.

L'opera della Grande Vela realizzata da Rotelli è simbolo di consapevolezza e rappresenta il grande viaggio verso le persone e l'ambiente. L'artista l'ha creata riciclando una vela usurata (di dimensioni 500x750 cm) grazie al contributo di Silvia Ronchi e Dario Noseda, il velista dell'anno Tag Heuer 2018, che con la sua azienda Rivelami ricompone vecchie vele.

"Questa vela l'ho pensata come un pezzo di mare verticale, dove sono incasellati i 9 porti, le tappe di The Ocean Race, visibili come pianeti in un cielo Marino. Un ripensare il paesaggio su un lembo di tela perduta e riciclata, che rinasce ricca grazie ad un materiale magico e sostenibile come Alcantara. Questo incontro tra riciclo e bellezza è una metafora contro qualsiasi scempio al paesaggio Marino. Un tema caro alla Marina Militare che fornisce un rilevante contributo nell'accertare lo stato di salute dei mari nazionali e internazionali" ha spiegato l'autore Marco Nereo Rotelli.

La sera dell'inaugurazione di Ocean Light verrà proiettato su un LEDWall (240x180 cm) un video titolato Hydrography of enviroment per Nft, realizzato con l'intelligenza artificiale che creerà un'immaginaria mappa idrografica che unisce tutti i mari.

L'opera al termine dell'evento sarà trasferita presso la sede dell'Istituto Idrografico della Marina Militare a Genova che ne ha commissionato l'installazione grazie alla convinzione del Contrammiraglio Massimiliano Nannini, che considera l'arte come volano di una comunicazione in difesa del mare e dell'incontro fra terre diverse.

La versione Nft dell'installazione sarà venduta e i proventi saranno devoluti alla Fondazione genovese Giannina Gaslini.

