L'arte contemporanea torna a Genova

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Genova si prepara ad ospitare gli oltre 200 artisti della 5ª edizione della Biennale organizzata da Satura, il centro per la promozione e diffusione delle arti.

Dall'8 al 22 luglio le opere dei 250 artisti, provenienti da 18 nazioni, saranno in mostra in 70 sedi sparse su tutta la città, che diventa una sorta di palcoscenico per promuovere l'arte contemporanea. L'obiettivo della Biennale è quello di presentare le principali tendenze artistiche del momento. La rassegna è organizzata come un sistema espositivo diffuso, coinvolge diverse sedi istituzionali, museali, palazzi storici e attività commerciali: l'intenzione è quella di creare una rete capillare decentrando la mostra in diversi punti della città.

Per gli organizzatori ''la rassegna vuole essere anche un'occasione di confronto fra diverse esperienze individuali e i risultati di differenti indagini artistiche, mantenendo fisso l'obiettivo di garantire una proposta artistica ricca e di qualità, attraverso un approccio culturale attivo e attento alle molteplici spinte creative contemporanea''.

Il pubblico potrà ammirare le opere di artisti come: Angiola Churchill, Vinicio Momoli, Peter Nussbaum, Nando Stevoli e Qiyu Xu. Ma non mancheranno i giovani emergenti come: Maurizio Forno e Federico Romero Bayter. In mostra anche: Agostino Bonalumi, Claudio Costa, Roberto Crippa, Stefano Grondona, Georges Mathieu, Plinio Mesciulam, Achille Perilli ed Emilio Scanavino.

