Il turismo savonese punta su papi e musei

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Confronto oggi pomeriggio in Diocesi a Savona sul turismo della città dove è stato presentato il progetto "Savona, terra di Papi e Musei". Sono intervenuti Dario Sabatelli della Marco Sabatelli Editore, l'assessore alla cultura di Savona Nicoletta Negro, il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra, il presidente di Fondazione De Mari Luciano Pasquale, il presidente di Opere Sociali Giovanni De Filippi e il direttore beni culturali della Diocesi di Savona Ugo Folco.

Dario Sabatelli ha lanciato due proposte: un cartello autostradale all'uscita della A6 "Savona città dei papi e dei musei" e ingresso a pagamento alla Fortezza del Priamar. Viene sottolineata la necessità di puntare sul turismo religioso e valorizzare Duomo, musei e Santuario. Il motivo principale - spiega - è dovuto alla famiglia savonese dei Della Rovere che ha dato i natali a Papa Sisto IV e Giulio II. Il primo commissionò la Cappella Sistina nel centro storico". Tra la fine del 1400 e l'inizio del 1500 Savona portò al soglio di Pietro Papa Sisto IV, Francesco della Rovere (1414-1484, era nato a Celle Ligure ed era un francescano minore), nel 1471 e successivamente Papa Giulio II, Giuliano della Rovere (nipote di Sisto IV, nacque nel 1443 ad Albisola Superiore e morì nel 1513), nel 1503.

E' stata realizzata anche una guida turistica già distribuita presso gli stabilimenti balneari del comprensorio, nel Museo della Ceramica, sul trenino turistico di Savona e presso gli hotel cittadini che hanno sostenuto l'iniziativa.

Il presidente di Confcommercio Enrico Schiappapietra ha aggiunto: "Dovremmo essere noi comunità a chiederci come mai non facciamo le proposte che ha fatto Dario Sabatelli. Ognuno deve metterci un mattone".

L'assessore al turismo Nicoletta Negro ha ricordato la volontà del Comune di candidare Savona a capitale della cultura: "Se la città non è ancora turistica è perchè la città stessa che non ci ha creduto. I tavoli sono utili per aumentare la consapevolezza delle potenzialità. Solo a Savona ci sono 56 associazioni culturali e vanno coinvolte". (ANSA).