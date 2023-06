I piccoli pazienti del Gaslini pompieri per un giorno

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - I piccoli pazienti dell'istituto pediatrico Gaslini sono stati vigili del fuoco per un giorno grazie ad "Accendiamo l'estate", iniziativa promossa dal Comando provinciale dei pompieri di Genova insieme all'Associazione nazionale.

Alle bimbe e ai bimbi sono state fatte provare le tubazioni antincendio, le attrezzature di soccorso. I piccoli hanno viaggiato su una teleferica fatta di funi, visto come si pilotano i droni, indossato un elmo per immersioni subacquee e scoperto come sono fatte le motobarche. Anche per chi non è potuto uscire dal reparto non sono mancate le attenzioni dei pompieri che li hanno raggiunti nei reparti per un saluto, una foto tutti insieme ed un sorriso.

"Accendiamo l'Estate - si legge in una nota - è dare forza alla speranza di una rapida guarigione per tutti. Un abbraccio a questi piccoli eroi che ci sono d'esempio e ci danno molto più di quello che oggi hanno ricevuto". (ANSA).