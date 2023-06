EcoVadis conferma la medaglia d'argento per il terminal Lsct

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 GIU - Confermata da EcoVadis la medaglia d'argento per il terminal Lsct della Spezia, del Gruppo Contship Italia. L'azienda si conferma così tra le migliori nel settore secondo l'agenzia di rating. La Spezia Container Terminal ha ottenuto un risultato di 68 punti, migliorando la precedente valutazione di 62 punti. Il riconoscimento è dovuto all'impegno dell'azienda nell'adozione di pratiche finalizzate ad integrare la sostenibilità nella propria cultura e strategia di sviluppo. La valutazione di EcoVadis è fondamentale per identificare, oltre ai punti di forza, le aree di sviluppo su cui lavorare: tra queste l'aggiornamento dei processi interni, con un focus sulla digitalizzazione, sulla centralità di una efficace politica in materia di salute e sicurezza e sulla continua riduzione dell'impatto ambientale in termini di emissioni di CO2 e di emissioni acustiche: un tema questo che è particolarmente sentito per il porto della Spezia, data la prossimità alla città. "EcoVadis non è solo uno strumento di valutazione ma la conferma del nostro impegno e percorso verso una logistica sempre più sostenibile. La medaglia argento riconosce i passi avanti compiuti nell'ultimo anno. Ringrazio i colleghi che hanno reso possibile questo risultato e tutti i partner del sistema portuale spezino con cui vorrei condividere il merito di questo riconoscimento" ha affermato Matthieu Gasselin - CEO del Gruppo Contship Italia - che ha così concluso "Continueremo a lavorare in questa direzione, il nostro obiettivo è infatti proporci come partner di riferimento per l'intera filiera". (ANSA).