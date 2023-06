Da 500 anni non era così bella, restaurata la facciata di San Lorenzo

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - "Probabilmente è da circa 500 anni che la facciata della cattedrale di San Lorenzo realizzata intorno all'anno 1225 non è così bella e leggibile nel suo splendore". Così il docente di Storia dell'Arte Medievale all'Università di Genova Clario Di Fabio sintetizza il valore della fine dei lavori di restauro della facciata della cattedrale di San Lorenzo presentati al pubblico alla vigilia della festa per San Giovanni Battista, il santo patrono della città. Un intervento di restauro da 3 milioni di euro, come main sponsor Msc e la Fondazione Compagnia di San Paolo, durato 14 mesi da marzo 2022 a maggio 2023. A breve partirà anche il cantiere per il restauro del campanile di San Lorenzo, che completerà il restauro della facciata della cattedrale. "In nessuna altra parte d'Italia intorno al 1225 venne mai realizzata una facciata di una cattedrale con un discorso per immagini così preciso, definito e comprensibile come quello di San Lorenzo", rimarca Di Fabio.

"Abbiamo la possibilità di rivedere ancora meglio lo splendore della nostra cattedrale, - sottolinea l'arcivescovo Marco Tasca - ringrazio tutti coloro che hanno permesso si arrivare a questo risultato per il bello della città, mi vengono in mente quanti uomini e donne hanno pregato in questo luogo portando qui gioie, dolori e speranze".

"Per capite la potenza della facciata di San Lorenzo sono necessari alcuni numeri: - sottolinea l'architetto progettista e direttore dei lavori Claudio Montagni - la larghezza dello strombo della parte frontale è di 11,6 metri, l'altezza completa del portale raggiunge i 14,5 metri per uno spessore murario dall'esterno che supera i 4,2 metri". "La parata di colonne, capitelli e sculture che l'avvolgono è formata da 4 ghiere con andamento ortogonale o se preferite a gradino rovescio, il loro spessore varia da 60 a 40 centimetri, formate da 160 blocchi di pietra massello incastrati tra loro, la metà di marmo bianco delle Alpi Apuane, la metà in peridotite tra il verde e il nero, a ciò si aggiungono altri 160 elementi", aggiunge. (ANSA).