Un'estate di spettacoli al Porto Antico in attesa di nuovi spazi

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - 58 eventi dal 30 giugno al 9 agosto tra teatro, concerti, spettacoli comici e danza. L'edizione numero 24 di Porto Antico Estate Spettacolo non si risparmia e in cartellone si potranno trovare appuntamenti per tutti i gusti.

Le manifestazioni si divideranno in tre siti, tutti nell'area del Porto Antico: l'arena del mare, la piazza delle feste e l'isola delle chiatte. Ma per il presidente di Porto Antico Mauro Ferrando mancano gli spazi, o almeno ne servirebbero di più grandi per attrarre ospiti di livello mondiale.

"Se avessimo degli spazi più ampi avremmo una risposta qualitativa ancora superiore - ha spiegato-. Cito soltanto Laura Pausini che mi ha detto: 'io verrei volentieri in Porto Antico, un posto che mi piace moltissimo, ma con una capienza massima di 5.000 persone non riusciamo a farlo un concerto alla Pausini'. Ecco questo è quello di cui ci lamentiamo".

Il sogno è quello di potersi ampliare su Calata Gadda, ipotesi non così impossibile come spiega il vicesindaco Pietro Piciocchi.

"E' una delle ipotesi di sviluppo - ha spiegato-. Porto antico come sapete organizza, in quanto gestore dell'area, questo programma sempre di più.

E' un partner fondamentale proprio nel pensiero dello sviluppo della nostra città. C'è il tema di Calata Gadda e io penso che forse l'anno prossimo inizieremo anche a ragionare ad intrattenimenti nell'area del Waterfront Levante che come sapete vogliamo dare a Porto Antico in gestione e possiamo pensare anche a sinergie molto forti".

Nell'attesa sui vari palchi si esibiranno artisti del calibro di Peter Hook, Salmo, Bresh, Kraftwerk e Myss Keta solo per citarne alcuni. Non mancherà lo spettacolo di Jacopo Bellussi "Un mare di danza: trittico sul porto di Genova" o quello di Barbascura X fino ai comici di Bruciabaracche , nell'ambito della rassegna "Ridere d'agosto ma anche prima" (ANSA).