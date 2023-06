Pacco sospetto davanti casa Tescaroli, indaga procura Genova

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - La procura di Genova ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per minaccia grave e violenza a pubblico ufficiale dopo il ritrovamento di un pacco sospetto davanti alla casa del procuratore aggiunto Luca Tescaroli a Firenze. I colleghi genovesi sono competenti per territorio per i reati che riguardano i magistrati toscani.

La scatola era un pacco batterie per la ricarica di microcar elettriche da cui fuoriuscivano fili neri. Resta da capire perché stato lasciato davanti alla casa del magistrato.

L'allarme era scattato quando gli uomini della scorta del pm hanno notato il contenitore davanti al portone e hanno chiamato gli artificieri. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso due uomini abbandonare la scatola. Tescaroli è titolare, insieme al procuratore facente funzioni Luca Turco, dell'inchiesta sui mandanti occulti delle stragi del '93-'94 e anche delle indagini sulla scomparsa della piccola Kata. (ANSA).