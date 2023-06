Milena Roveda alla guida della startup nucleare Gauss Fusion

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - Una donna, l'italiana Milena Roveda, guiderà la startup Gauss Fusion, fondata nel 2022 da imprese ed investitori europei di Germania, Francia, Italia e Spagna che punta a rivoluzionare il panorama europeo delle energie rinnovabili, aggiungendo al mix anche l'energia pulita da fusione nucleare, portando in funzione entro il 2045 la prima centrale a fusione (elettrica) europea da un gigawatt.

"L'energia da fusione rinnovabile è la chiave per garantire la nostra sovranità energetica. Risolvendo il problema energetico, non solo agiamo contro il cambiamento climatico, ma liberiamo anche un enorme potenziale di sviluppo economico sostenibile" spiega Roveda, manager con alle spalle un'esperienza trentennale internazionale nella gestione, sviluppo ed espansione di aziende di diversi settori, dalle soluzioni IT e software, al sanitario, chimico e automobilistico in aziende come Bayer e ThyssenKrupp, appena nominata ceo della startup. "Gauss Fusion - aggiunge - riunisce una combinazione unica di competenze scientifiche e settoriali dei migliori istituti di ricerca e società di tecnologia della fusione. Con questa base di conoscenze e attraverso partenariati strategici pubblico-privati, siamo pronti a trasformare l'energia da fusione in realtà".

A prendere il timone di Gauss, che ha come aziende fondatrici e partner strategici la francese Alcen, l'italiana Asg Superconductors - azienda della famiglia Malacalza che ha fornito i magneti al Cern di Ginevra e al progetto a fusione Iter -, la tedesca Bruker Eas, la spagnola Idom e RI research instruments (Germania) e collabora con istituti di ricerca come il Cern, l'Istituto Max Planck per la fisica del plasma e l'Istituto di tecnologia di Karlsruhe, oltre a Roveda sono Frédérick Bordry come chief technology officer e Norbert Holtkamp principal scientist, insieme a Frank Laukien, presidente del consiglio consultivo, e Hartmut Zohm, nuovo presidente del comitato consultivo strategico e scientifico.

