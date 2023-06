L'eccellenza vinicola a La Spezia con la XVI "Liguria da bere"

(ANSA) - LA SPEZIA, 20 GIU - Si rinnova a La Spezia da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio l'appuntamento con "Liguria da bere", manifestazione dedicata al vino di qualità Doc e Igt della Liguria giunta alla sedicesima edizione che quest'anno festeggerà anche il 50° anniversario della DOC delle Cinque Terre.

"Un evento che si arricchirà di tutta una serie di sotto eventi legati alla celebrazione della gastronomia ligure - ha spiegato il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana-. Una sedicesima edizione che continua a crescere nei numeri e soprattutto nei contenuti, verranno celebrate tutte le eccellenze della nostra gastronomia e soprattutto i vini, attori principali che stanno crescendo in quantità e soprattutto in qualità".

Oltre 200 i produttori che porteranno in degustazione i vini lungo gli stand posizionati in corso Cavour con la novità dell'abbinamento con il cibo, nella fattispecie le ostriche del golfo della Spezia.

"Un evento che ha avuto una crescita esponenziale diventando una vetrina d'eccellenza non solo per il vino ligure ma anche una piattaforma di educazione alimentare grazie ai prodotti del nostro territorio da abbinare ai vini- ha spiegato Enrico Lupi, presidente della Camera di commercio delle Riviere -. Senza dimenticare il cinquantesimo dello Sciacchetrà e i vini delle Cinque Terre, sarà dunque un'occasione per celebrare i nostri viticoltori". (ANSA).