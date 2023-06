Consiglio Liguria, ancora bagarre su Berlusconi, seduta sospesa

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - È iniziata a mezzogiorno con due ore di ritardo ed è stata subito sospesa a causa della bagarre scoppiata tra maggioranza e opposizione la seduta del Consiglio regionale della Liguria, dopo un ufficio di presidenza integrato e una riunione dei consiglieri dell'opposizione sulla decisione della Giunta Toti di abbandonare i lavori dell'aula la scorsa seduta in segno di protesta dopo che tre consiglieri di Linea Condivisa e Lista Sansa avevano deciso di non partecipare al minuto di silenzio per la morte di Silvio Berlusconi. È la seconda volta in una settimana che i lavori dell'assemblea vengono interrotti dalle divisioni politiche sulla figura di Berlusconi.

A inizio seduta il capogruppo del Pd Luca Garibaldi ha letto una nota per esprimere la posizione delle minoranze chiedendo al presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei una "censura del comportamento tenuto dalla Giunta la scorsa settimana che ha scelto di colpire le minoranze impedendo il loro sindacato ispettivo, un precedente gravissimo, una ferita democratica, che ha impedito lo svolgimento dei lavori del Consiglio regionale a seguito della scelta personale e legittima di alcuni consiglieri di non partecipare al minuto di silenzio per Silvio Berlusconi".

Quando il presidente dell'assemblea Medusei ha concesso una replica al capogruppo della Lista Toti Liguria Angelo Vaccarezza è scoppiata la bagarre in aula costringendo lo stesso Medusei a sospendere la seduta. (ANSA).