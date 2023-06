A Sarzana torna Opera Festival, masterclass e concerti

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - Ventitreesima edizione per Sarzana Opera Festival organizzato dall'Associazione Amici del Loggiato con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Sarzana, Provincia della Spezia, Comune della Spezia e Comune di Santo Stefano Magra. Il Festival ha preso il via il 17 giugno con la masterclass mozartiana che durerà fino al 23 giugno sotto la docenza di Natale de Carolis. Dal 24 al 28 giugno masterclass pucciniana con la docenza del celebre soprano Raina Kabaivanska.

Nel frattempo alla Spezia con Viva Mozart il 24 giugno in piazza Verdi andrà in scena la prima edizione di Opera Forum: uno spazio di approfondimento con il pubblico dedicato all'Opera a cui seguirà Dentro Don Giovanni il 25 giugno in Sala Dante e Don Giovanni sul Lettino e alla Sbarra e Don Giovanni dallo Psichiatra e in Tribunale il 26 Giugno in sala della Provincia.

Il 28 giugno si torna a Sarzana con Tribute a Cantautori Genovesi in piazza De Andrè con Fabio Gianardi e Edoardo Agnelli; il 29 giugno presso l'Oratorio di Santa Croce Concerto di Gala con i candidati della masterclass pucciniana e al pianoforte Dragan Babic. Il 30 giugno in piazza Matteotti ci sarà La Notte del Musical per una serata che coinvolgerà grandi performer e interpreti di fama internazionale. Concerti, opere liriche, ma anche danza per tutto luglio. In particolare, il 9 luglio in piazza Matteotti 'Omaggio a Rudolf Nureyev' con etoile internazionali, primi ballerini dell'Opera del Canada, Rachele Buriassi ed Enel Ramos che renderanno omaggio al famoso ballerino russo. (ANSA).