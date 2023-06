A Genova 2 eventi per la giornata nazionale contro leucemie

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - Anche Genova partecipa alla Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, posta sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica e istituita permanentemente dal consiglio dei ministri. La sezione Ail Genova Savona Imperia, dopo la campagna "Uova di Pasqua" alla quale hanno aderito migliaia di cittadini liguri e che ha consentito l'allestimento di quattro case Ail destinate ai pazienti trapiantati, ha organizzato due eventi.

Il primo sarà domani alle ore 14 presso l'aula magna del Dimi, in via Benedetto XV, dove si terrà la conferenza "L'ematologia e Ail di Genova insieme per i pazienti", con l'obiettivo di fare il punto sulle più recenti terapie e di favorire un confronto diretto tra gli esperti del settore, per aiutare i malati e i loro familiari ad affrontare il percorso della malattia con maggiore consapevolezza. L'equipe di medici ed infermieri guidata dal dottor Angelucci, metterà a disposizione dei partecipanti le proprie competenze, fornendo chiarimenti e indicazioni sia sulla malattia che sull'approccio terapeutico complessivo. Alle 19.30, con il patrocinio della Regione Liguria e del Municipio VIII Medio Levante, l'arena Albaro Village ospiterà "Un tango sotto le stelle con Ail", serata di beneficienza a sostegno dei progetti di Ail Genova Savona Imperia odv, che si aprirà con un'apericena sotto le stelle, cui seguirà una milonga di tango aperta a tutti i partecipanti, grazie alla collaborazione dei ballerini della scuola Asd Centro Buenos Aires. (ANSA).