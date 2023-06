Presidio per la pace a La Spezia tra guerra e tragedia in Grecia

(ANSA) - LA SPEZIA, 19 GIU - Presidio per la pace e ricordo della tragedia avvenuta nel mare della Grecia, organizzato quest'oggi alla Spezia dalla Rete Spezzina Pace e Disarmo.

"Tacciano le armi", "Aprite i porti ai migranti, chiudeteli alle armi", "Lutto universale per i morti in mare", alcune delle frasi sugli striscioni esposti in piazza Mentana nel sit-in 'Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace'. Il presidio si riunisce da oltre un anno, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, "per testimoniare, ancora una volta il totale 'ripudio' della guerra". Sono state lette alcune poesie sul tema della guerra di Ungaretti, Gio Evans, Erri de Luca, Mahatma Gandhi, Franco Arminio, Gianni Rodari e altri.

"Vogliamo far conoscere le conclusioni del vertice internazionale della società civile per la Pace in Ucraina appena terminato a Vienna, sintetizzato nel titolo " Pace con mezzi pacifici. Cessate il fuoco e negoziati ora - hanno spiegato gli organizzatori -. Invitiamo tutti i Paesi a unirsi in una settimana di mobilitazione globale, da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre 2023, per il cessate il fuoco immediato e per il negoziato di Pace che pongano fine a questa guerra".

In occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, domani martedì 20 giugno, "di fronte all'ennesima immane tragedia, questa volta al largo delle coste greche, con 700 persone naufragate, non si può più accettare che il Mediterraneo sia il cimitero dei migranti. È sempre più urgente la definizione di canali sicuri e legali di ingresso in Europa . Inoltre facciamo nostra la campagna Hope Away From Home - Un mondo dove tutti i rifugiati siano inclusi- dell'agenzia dell'ONU UNHCR" (ANSA).