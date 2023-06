Iniziati i lavori alla Colmatina di Chiavari

(ANSA) - CHIAVARI, 19 GIU - Al da oggi i lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione dell'area della Colmatina a Chiavari. Il progetto complessivo, eseguito dalla ditta Cave di Frisolino per 47 mila euro, riguarda anche la sistemazione dell'area parcheggio in ghiaia accanto allo stadio di via Gastaldi, il cui via è previsto in programma da lunedì 26 giugno. Mentre un secondo intervento in entrambe le zone è previsto ad ottobre.

"Le operazioni di sistemazione prevedono l'utilizzo di pietrisco proveniente dalle cave, opportunamente spianato e livellato grazie a mezzi meccanici, su una superficie di circa 6000 metri quadri in Colmata, e di circa 3500 metri quadri in via Gastaldi - ha spiegato l'assessore alla manutenzione, Paolo Garibaldi -. In passato erano già stati eseguiti diversi interventi periodici realizzati dal personale comunale. Oggi realizziamo un progetto più completo che punta a garantire una maggiore fruibilità ed aumentare la sicurezza dei due parcheggi gratuiti altamente frequentati". (ANSA).