Con il nuovo mercato dei fiori completato centro agroalimentare

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Inaugurazione ufficiale per il nuovo Mercato Florovivaistico di Genova realizzato dal Comune di Genova tramite Spim e gestito da Società Gestione Mercato.

La nuova struttura si sviluppa su una superficie di 81.000 mq di cui 34.000 mq coperti ed è divisa in tre padiglioni principali: il mercato ortofrutticolo che occupa 24.000 mq, il padiglione logistico e dei servizi che utilizza 8.000 mq e appunto il mercato florovivaistico che si sviluppa su 2.000 mq.

Nel nuovo mercato operano 24 aziende grossiste dell'ortofrutta, 22 di logistica e servizi, 11 del settore florovivaistico. 530 i lavoratori occupati in forma diretta e circa 5.500 nell'indotto.

"Diamo il via a una nuova era per il nostro mercato dei fiori, storica sede delle attività per un settore trainante della nostra economia, quello florovivaistico, che vede Genova punto di riferimento a livello nazionale-ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci-. Circa 2000 mq inseriti nel più ampio Centro Agroalimentare che vede quotidianamente impegnati più di 5.000 operatori".

L'edificio è rivestito esternamente con materiali performanti dal punto di vista energetico e le scelte progettuali sono state messe a punto per limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere la temperatura interna degli ambienti.

"Il Mercato Florovivaistico va a completare un insediamento commerciale e logistico che opera con successo già da 13 anni.

Con questo tassello che amplia l'offerta del Centro Agroalimentare, Genova e la Liguria possono contare su una infrastruttura che rende possibile affrontare le sfide di oggi" ha spiegato Edoardo Rixi, viceministri del Mit.

"Con l'inserimento delle imprese florovivaistiche quello che era il mercato Ortofrutticolo di Genova è diventato ormai un grande centro agroalimentare con numeri incredibili di rilevanza nazionale. Un punto di riferimento per i nostri agricoltori che in questo mercato hanno la possibilità di distribuire prodotti tipici della nostra Liguria". (ANSA).